Во Франции прокомментировали итоги встречи в «нормандском формате»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:31, 27 января 2022
Фото: U.S. Department of State from United States/wikimedia.org
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Участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина) подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате, говорится в коммюнике Елисейского дворца, сообщает ТАСС.
Они подчёркивают необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня и полностью привержены мерам укрепления этого режима от 22 июля 2020 года, независимо от расхождений по другим вопросам, относящимся к выполнению Минских соглашений, — отмечается в коммюнике.
Также представители стран «нормандской четвёрки» обсудили активизацию работы Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп. По их мнению, это позволит добиться «быстрого прогресса в реализации Минских соглашений», подчеркнула французская сторона.
Ранее стало известно, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: ситуация, когда одну из сторон конфликта в Донбассе можно вооружать, а другую нет, является военным удушением. Также это противоречит Минским соглашениям, отметил представитель России после встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.