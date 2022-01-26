Во Франции прокомментировали итоги встречи в «нормандском формате»

Участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина) подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате, говорится в коммюнике Елисейского дворца, сообщает ТАСС.

Они подчёркивают необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня и полностью привержены мерам укрепления этого режима от 22 июля 2020 года, независимо от расхождений по другим вопросам, относящимся к выполнению Минских соглашений, — отмечается в коммюнике.

Также представители стран «нормандской четвёрки» обсудили активизацию работы Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп. По их мнению, это позволит добиться «быстрого прогресса в реализации Минских соглашений», подчеркнула французская сторона.

Ранее стало известно, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: ситуация, когда одну из сторон конфликта в Донбассе можно вооружать, а другую нет, является военным удушением. Также это противоречит Минским соглашениям, отметил представитель России после встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.