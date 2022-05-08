Власти Запорожья ограничили выезд из областного центра

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Выезд из украинского города Запорожье ограничен в связи с напряжённой ситуацией и необходимостью обеспечить беспрепятственный въезд скопившегося транспорта. Военная администрация Запорожской области в своём Telegram-канале назвала данную меру временной и призвала жителей отнестись к ней с пониманием.

В связи с напряженной ситуацией с безопасностью, эвакуационные коридоры в направлении г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, — говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что большое количество машин ожидает въезда в Запорожье уже несколько суток. Их перемещение в город является главной задачей.

Ранее в Минобороны России заявили, что чиновники администраций в Запорожье незаконно присваивают гуманитарную помощь, после чего перепродают её местным жителям. В ведомстве отметили, что из-за подобных действий украинских властей международные организации рассматривают вопрос о прекращении поставок гуманитарных грузов.