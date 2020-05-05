Мир

Власти мексиканского города запретили жителям умирать от коронавируса

23:40, 05 мая 2020
Фото: Cai Yang/Xinhua

Руководитель города Соконуско мексиканского штата Веракрус Роландо Росас принял дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Он запретил жителям умирать от COVID-19.

Плакат с соответствующей информацией размещён в центре населённого пункта, передаёт Grupo Televisa.

В соответствии с распоряжением муниципалитета на территории Соконуско гражданам строго запрещается умирать вследствие заражения коронавирусом, — написано на баннере.

Ранее, как писал NEWS.ru, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал помощь преступных организаций гражданам страны. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях