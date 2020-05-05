Власти мексиканского города запретили жителям умирать от коронавируса

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Саудовская принцесса Басма бинт Сауд опасается, что заразилась в тюрьме коронавирусом.

Как утверждают источники Daily Mail, они не могут выйти на контакт с принцессой. Её дочь ранее якобы сообщала родственникам, что в их тюрьме зафиксированы случаи инфицирования COVID-19, и её мать...