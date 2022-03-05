Власти Мариуполя заявили о переносе сроков эвакуации мирного населения
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:08, 05 марта 2022
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Сроки эвакуации населения Мариуполя изменились, сообщили власти города в Telegram-канале горсовета. Мирные жители должны были покидать город в направлении Запорожья. В срыве эвакуации населения администрация Мариуполя обвинила российскую сторону.
В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится, — сказано в заявлении.
Горожан попросили разойтись и проследовать в укрытия. Власти Мариуполя заверили, что в ближайшее время разместят дополнительную информацию об эвакуации. Они уточнили, что проводят переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.
Отмечается, что информировать о начале выезда жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что через гуманитарный коридор из Мариуполя 5 марта не вышел ни один человек, 4 марта им воспользовалась семья из пяти человек. Он предположил, что жители города не знают о гумкоридоре.
По словам Пушилина, информацию крайне сложно туда доставить, но прилагаются все усилия.
Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации маршрутов для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.