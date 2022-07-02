Власти Литвы предостерегли граждан от посещения Белоруссии

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерёг граждан от посещения Белоруссии. Поводом стало введение безвизового режима Белоруссией для граждан Польши и Литвы «в целях поддержания добрососедских отношений».

Стоит хорошо подумать о том, есть ли необходимость в посещении соседнего государства, учитывая те процессы, которые происходят в нашем регионе, в Белоруссии, в Российской Федерации, — сказал Любаев в интервью Литовскому радио и ТВ.

Если же всё-таки такая необходимость есть, то надо помнить, что «законные права граждан Литовской Республики на территории Белоруссии защитить будет тяжело, так как дипломатического представительства Литвы там нет», — отметил дипломат.

По словам Любаева, ситуация на КПП «довольно напряжённая» и наблюдаются «большие очереди» на КПП рядом с белорусской границей.

Есть некоторые проблемы на контрольно-пропускных пунктах на границе с Российской Федерацией, отметил глава службы охраны государственной границы Литвы.

Ранее сообщалось, что ситуацию с запретом транзита грузов в Калининград в Литве в свете позиции ЕС воспринимают как «поражение». Немецкие власти возмущены действиями Литвы и настаивают на снятии блокады транзита грузов.