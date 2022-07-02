Литва возмутилась позицией ЕС по Калининграду

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Ситуацию с запретом транзита грузов в Калининград в Литве в свете позиции ЕС воспринимают как «поражение». Об этом пишет Spiegel. До этого издание сообщило, что немецкие власти возмущены действиями Литвы и настаивают на снятие блокады транзита грузов, пишет газета.

По данным издания, Евросоюз может опубликовать юридическое объяснение к четвёртому пакету санкций, в которых будет уточняться, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями. Как утверждает газета, с помощью этого решения ЕК «позволяет Литве отступить, сохранив лицо».

Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции, — говорит неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом дела.

В статье говорится, что уже сейчас имеются прогнозы о том, что последствия этого спора на себе ощутит, в основном, сама Литва. Так, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся ощутимыми.

Например, Литовские железные дороги ожидают убытки в сумме €150 млн, две из девяти тысяч сотрудников должны быть уволены.

Ранее сообщалось, что выбор места будущей встречи глав 32 атлантических государств весьма показателен. Маленькую, но очень гордую Литву, играющую в последние недели в антироссийских провокациях едва ли не партию первой скрипки, откровенно поощрили.