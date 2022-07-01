За что Вильнюс поощрили по-натовски Следующий саммит НАТО в 2023 году должен пройти в Литве

Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Понятно, что сейчас как никогда актуальна присказка: надо еще дожить до 2023 года. Тем не менее выбор места будущей встречи уже глав 32 атлантических государств весьма показателен. Маленькую, но очень гордую Литву, играющую в последние недели в антироссийских провокациях едва ли не партию первой скрипки, откровенно поощрили. Не только похлопав по плечу за стойкую русофобию, но и как бы дав гарантии дополнительной безопасности перед лицом «опасного соседа», готового, дескать, захватить прибалтийскую мини-страну за неделю.

Притом что еще вчера продекларированное Вильнюсом намерение практически закрыть для России путь в ее прибалтийский анклав, Калининградскую область, вызывало немалую озабоченность в штабах Европейского союза, поскольку этот шаг перечеркивал весь комплекс предыдущих многосторонних соглашений, позволивших принять Литву в ЕС и НАТО. Тем более что и в прошедшие, куда более спокойные годы натовские теоретики допускали возникновение серьезного конфликта в случае желания России установить или восстановить свой контроль над Сувалкским коридором, полоской земли в 70 километров на стыке Литвы, Польши и Белоруссии, обеспечивающей сухопутный путь в наш Янтарный край.

На этот раз после литовских маневров у многих создалось впечатление, что Россию пробуют на «слабо», проверяют, насколько крепки нервы у кремлевского руководства. Тем более что разговорились дуэтом отец и сын Ландсбергисы. Старший, активный участник уничтожения Советского Союза, предрек развал России; младший, ныне министр иностранных дел, принялся нас поучать на предмет необходимости изменения государственного строя. Более того, самомнение литовских деятелей приняло совсем уже гипертрофированный характер, раз уж они принялись сравнивать свою страну с Западным Берлином, некогда ключевой геостратегической точкой в отношениях Запад — Восток. Все это очень напоминает историю басенной лягушки, раздувшейся до размера быка.

Впрочем, вряд ли бы о сугубо провинциальной Литве вообще кто-нибудь вспомнил, если бы не местные истерики по поводу российской угрозы. Еще до украинских завихрений Вильнюс с гордостью провозглашал себя форпостом на пути русской имперской экспансии. И это все, как ни парадоксально, вкупе с застарелыми претензиями Литвы на Калининградскую область, как на якобы свои исторические земли. Притом что часть Восточной Пруссии с портом Мемель, ныне Клайпеда, была передана советским руководством республике — тогда ЛССР. Так что когда прибалты истерично требуют отобрать у нас анклав, они явно не понимают, что пилят сук, на котором сами и сидят.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Правда, есть еще одно достоинство Литвы по натовской классификации. В документах, принятых на мадридском саммите НАТО, впервые назван Китай, на вызовы которого Альянс готов реагировать. Притом что Китай никак не входит в уставную зону ответственности Североатлантического блока. Между тем в конце прошлого года литовские власти признали Тайвань и дали санкцию на открытие в Вильнюсе его представительства. Естественно, для Литвы такое решение принесло сразу немалые издержки, страна автоматически исключена из трассы Нового шелкового пути. Но разве США не призывают своих союзников страдать ради высоких целей? А Литва и тут побежала впереди паровоза.

Так что Литву поощрили, остается только гадать, в какой обстановке тот форум может состояться. Но это уже совсем другая история.