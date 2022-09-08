Власти Казахстана выдворили посла Украины, призывавшего убивать русских ТАСС: посол Украины в Казахстане Врублевский покинул страну по требованию властей

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Петр Врублевский

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, ранее призывавший убивать русских, покинул страну. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, это произошло по требованию властей республики.

Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что Врублевский вылетел утренним рейсом в Варшаву.

Позднее в МИД Казахстана опровергли эту информацию. Представитель ведомства Айбек Смадияров Новости сообщил, что Врублевский в отпуске.

Ранее дипломат принес официальные извинения за высказывания о русских в Министерстве иностранных дел Казахстана. После этого он ушел в отпуск.

Представителя дипломатической миссии вызывали в МИД республики, чтобы выразить протест в связи с его высказываниями. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла». Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призывала объявить Петра Врублевского персоной нон грата.