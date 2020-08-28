Власти Канады продлили запрет на въезд иностранцев до 30 сентября

https://static.news.ru/photo/8e6a5256-0bd0-11ea-a942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Правительство Канады приняло решение о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан до 30 сентября включительно, заявил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

Наше правительство продлевает [действие] текущих рестрикций на международные поездки в Канаду ещё на один месяц — до 30 сентября, — написал он в Twitter.

Our government is extending the existing restrictions on international travel to Canada by one month - until September 30, 2020 - to limit the introduction and spread of COVID-19 in our communities. (1/2) — Bill Blair (@BillBlair) August 28, 2020

Власти Канады первоначально ввели соответствующий запрет 16 марта. Он действовал до 1 июля, а затем несколько раз продлевался.

Текущий запрет истекает в полночь 1 сентября по времени Оттавы (07:00 мск). Мера не коснётся водителей-дальнобойщиков, которые осуществляют перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и некоторых других категорий граждан.

Первый случай заражения COVID-19 в Канаде зафиксировали 15 января. С начала пандемии заболели почти 127 тысяч человек, 112,8 тысячи из них выздоровели, более 9,1 тысячи умерли. Тестирование на коронавирус прошли 5,3 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Венгрии приняло решение с 1 сентября возобновить меры по охране границ для борьбы с распространением COVID-19.

Так, власти Венгрии запретят иностранным гражданам въезд на территорию страны без обоснованной причины. Исключения предусмотрены лишь для отдельных групп иностранцев.