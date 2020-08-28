Власти Венгрии с 1 сентября ограничат въезд в страну из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c1bcbd08-e94f-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Volgyi/Global Look Press

Правительство Венгрии приняло решение с 1 сентября возобновить меры по охране границ для борьбы с распространением COVID-19.

Соответствующую информацию представило венгерское информационное агентство MTI.

Так, власти Венгрии запретят иностранным гражданам въезд на территорию страны без обоснованной причины. Исключения предусмотрены лишь для отдельных групп иностранцев.

Что касается граждан Венгрии — они после возвращения на родину должны будут самоизолироваться на две недели или до тех пор, пока не будут получены два отрицательных теста на COVID-19. Как уточняется, перечисленные меры вводятся для недопущения завоза инфекции из-за рубежа.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в Японии умерли как минимум 19 человек с коронавирусом, следует из данных Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Как уточняется, это максимальный показатель с начала мая — тогда в Японии зафиксировали пик смертности после первой волны COVID-19.