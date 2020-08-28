Власти Венгрии с 1 сентября ограничат въезд в страну из-за коронавируса

Правительство Венгрии приняло решение с 1 сентября возобновить меры по охране границ для борьбы с распространением COVID-19.
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Так, власти Венгрии запретят иностранным гражданам въезд на территорию страны без обоснованной причины. Исключения предусмотрены лишь для отдельных групп иностранцев.
Что касается граждан Венгрии — они после возвращения на родину должны будут самоизолироваться на две недели или до тех пор, пока не будут получены два отрицательных теста на COVID-19. Как уточняется, перечисленные меры вводятся для недопущения завоза инфекции из-за рубежа.
Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в Японии умерли как минимум 19 человек с коронавирусом, следует из данных Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Как уточняется, это максимальный показатель с начала мая — тогда в Японии зафиксировали пик смертности после первой волны COVID-19.
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