В Японии выявили максимальный суточный показатель смертности от COVID-19

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За прошедшие сутки в Японии умерли как минимум 19 человек с коронавирусом, следует из данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Как уточняется, это максимальный показатель с начала мая — тогда в Японии зафиксировали пик смертности после первой волны COVID-19.

На сегодняшний день общее число скончавшихся от заболевания составляет 1 273. За минувшие сутки в стране заразились 869 человек, общее число инфицированных достигло 67,3 тысячи, передаёт ТАСС.

Также примечательно, что динамика суточного прироста в Японии сократилась примерно в два раза по сравнению с пиковыми показателями в начале августа.

Власти страны неделю подряд выявляют менее тысячи заражённых. По мнению экспертов, это говорит о прохождении пика второй волны COVID-19. В целом в Японии выздоровели около 54 тысяч человек. В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся 227 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что японские учёные из Университета здоровья Фудзита сообщили, что низкие концентрации озона способны частично нейтрализовать вирионы SARS-CoV-2.

Согласно их данным, газообразный озон в концентрациях от 0,05 до 0,1 части на миллион, считающихся безвредными для человека, может убить вирус. Это удалось выяснить во время эксперимента, в ходе которого исследователи воспользовались генератором озона в герметичной камере с образцом коронавируса. При воздействии озона низкой концентрации в течение 10 часов активность вируса упала на более чем 90%.