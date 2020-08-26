В Японии заявили о способности озона нейтрализовать коронавирус

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Японские учёные из Университета здоровья Фудзита сообщили, что низкие концентрации озона способны частично нейтрализовать вирионы SARS-CoV-2.

Согласно их данным, газообразный озон в концентрациях от 0,05 до 0,1 части на миллион, считающихся безвредными для человека, может убить вирус. Это удалось выяснить во время эксперимента, в ходе которого исследователи воспользовались генератором озона в герметичной камере с образцом коронавируса. При воздействии озона низкой концентрации в течение 10 часов активность вируса упала на более чем 90%.

Передача нового коронавируса может быть ослаблена путём непрерывной обработки озоном низкой концентрации даже в среде, где присутствуют люди, — отметил ведущий исследователь Такаюки Мурата.

При этом он отметил, что озон особенно эффективен в условиях высокой влажности.

Сами сотрудники университета уже установили у себя в палатах и приёмных отделениях такие генераторы, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что один из компонентов, который содержится в средствах защиты от насекомых, способен убивать штамм коронавируса, который вызывает COVID-19.