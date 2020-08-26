Содержащийся в средствах от насекомых компонент может защитить от COVID-19

https://static.news.ru/photo/edc6da58-e799-11ea-8107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Один из компонентов, который содержится в средствах защиты от насекомых, способен убивать штамм коронавируса, который вызывает COVID-19.

В апреле появилось сообщение, что британским военным выдали репелленты, в которых содержится цитриодиол (Citriodiol). Это вещество якобы образует защитный слой против COVID-19, а также может убивать другие виды коронавирусов.

Согласно предварительным результатам исследования сотрудников лаборатории при минобороны Великобритании, данный компонент эффективен для профилактики заражения. При этом учёные отметили, что применение только антимоскитного спрея недостаточно, так как он подходит только для создания дополнительного слоя защиты.

В свою очередь компания-производитель цитриодиола считает, что вещество способно уберечь от коронавируса.

Цитриодиол является натуральным репеллентом, который получают из масла эвкалипта лимонного. По данным производителя вещества компании Citrefine, оно защищает от целого ряда насекомых, передаёт Sky News.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго.