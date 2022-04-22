Власти ДНР сообщили о срыве эвакуации из Мариуполя

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о срыве эвакуации из Мариуполя. Причиной этого стал огонь из миномётов, открывшийся с территории завода «Азовсталь», говорится в сообщении ведомства.

Мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из миномётов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко, — сказано в сообщении.

По данным НМ ДНР, обеспечивавшим безопасность российским военным удалось вывести из-под обстрела мирных жителей. Сообщается, что никто не пострадал, кроме одного из военнослужащих, спасавших женщин и детей, — он получил ранение.

Басурин также не исключил возможность того, что атака ВСУ была запланирована с целью дискриминировать ВС России.

Сегодня утром вице-премьер Украины Ирина Верещук анонсировала эвакуацию мирных жителей по гуманитарному коридору из Мариуполя. Ранее же она запросила срочный гуманитарный коридор с «Азовстали». По её словам, с территории завода необходимо вывести мирных людей.

Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть гуманитарный коридор в Мариуполе по случаю Пасхи.