Власти Британии запретили поездки в шесть стран из-за нового штамма COVID

Власти Великобритании с 26 ноября ввели ограничения на поездки в шесть африканских стран из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщил в Twitter глава Минздрава Соединённого Королевства Саджид Джавид. По мнению британских экспертов, новая разновидность COVID-19 является самой патогенной из существующих.

UKHSA (Агентство по здравоохранению Великобритании. — NEWS.ru) исследует новый вариант. Требуется больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности. С завтрашнего полудня шесть африканских стран будут внесены в красный список, полёты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании должны пройти карантин, — написал министр.

В число стран, куда британские власти ограничили поездки, вошли ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибия. Лица, прибывающие оттуда, должны будут проходить 10-дневный карантин в отелях. Британцам, посещавшим этим страны, власти предлагают пройти тестирование.

Примеру Соединённого Королевства собирается последовать Израиль. Премьер-министр страны Нафтали Беннет провёл срочные консультации с руководителями Минздрава и служб гражданской обороны, по итогам которых упомянутые государства были включены в список «красных» — запрещённых для посещения гражданами Израиля. Беннет также поручил оценить возможность прекращения авиасообщения с этими странами, сообщает РИА Новости

Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят причин для беспокойства из-за обнаруженного в ЮАР нового штамма COVID-19. В настоящее время организация собирает информацию о штамме, которая позволит определить степень его опасности.