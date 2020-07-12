Власти Бельгии могут принести извинения своим бывшим колониям

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Специальная парламентская комиссия Бельгии рассмотрит вопрос о возможном извинении перед своими бывшими африканскими колониями.

Я считаю, что сожаление, которое выразил наш король, — очень смелый сигнал. Никто не ожидал, но он всё-таки сделал этот шаг, — заявил журналистам РИА Новости бельгийский академик, директор Королевского музея Африки Гидо Грисселс.

По его словам, поступок короля Филиппа даст возможность парламентской комиссии подготовить извинения, а также рассмотреть возможность выплаты компенсаций.

В настоящее время неизвестно точное число африканцев, которые пострадали в бельгийских колониях. Специальная комиссия установила, что число жертв составило от 500 тысяч до 1,5 млн человек. Академик подчеркнул, что предстоит долгая работа по этому вопросу.

Учёный напомнил, что в школах Бельгии не рассказывают об истории колониализма, но эту тему необходимо ввести в программу средней школы.

Надо также говорить об особых связях Бельгии с Конго, Руандой и Бурунди, — отметил Грисселс.

По его словам, в рамках борьбы с расизмом в стране сократится число памятников королю-колонизатору Леопольду II. Учёный подчеркнул, что «нет никакой необходимости» иметь такое количество памятников. Специалист считает, что важно пояснять кем был Леопольд II и какова его роль в истории.

30 июня король бельгийцев Филипп выразил сожаления из-за политики Леопольда II, когда Конго была владением его предка, а потом стала бельгийской колонией. Заявления короля не является официальной позицией Бельгии.

NEWS.ru писал, что в Берлине станция метро избавится от «расистского» названия.