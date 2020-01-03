https://static.news.ru/photo/196ab7cc-304a-11ea-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOIS Kelvin Hockey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чтобы восстановить ущерб после бушующих по всей стране лесных пожаров, австралийские власти готовы выделить $1,4 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

На пресс-конференции в Канберре он рассказал, что правительство Австралии собирается создать национальный фонд восстановления после стихийного бедствия размером по меньшей мере в два миллиарда австралийских долларов (около 1,4 млрд долларов США). По словам Моррисона, средства на финансирование всех работ на пострадавших территориях планируется выделять из этого фонда.

Руководить работой организации будет созданный накануне оператор. Им стало государственное агентство под руководством экс-комиссара федеральной полиции Австралии Эндрю Колвина, передаёт ТАСС.

Планируется, что новая структура будет активно взаимодействовать с властями пострадавших штатов. За счёт фонда планируется помочь и фермерам, чьи хозяйства пострадали, а также другим представителям малого бизнеса.

Глава австралийского кабмина при этом подчеркнул, что всего пострадавшим от стихии выплатят как минимум 125 млн австралийских долларов (87,6 млн долларов США). По словам Моррисона, пострадавшие уже получили порядка 25 млн долларов компенсаций. В ближайшее время выплаты от государства в сумме 100 млн распределят между жителями штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Тасмания, Виктория и Квинсленд.

Сейчас на территории региона Южный Уэльс обстановка самая сложная. Там зарегистрированы 136 активных возгораний. 69 из них на данный момент не локализованы. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы штата сейчас полностью закрыта для туристов. Местных жителей предупредили быть готовыми к немедленной эвакуации. В результате ЧП в этом регионе погибли 18 человек, ещё двое пропали без вести. Из заблокированного огнём города Маллакоота ждут эвакуации 300 жителей. Ожидается, что автомобильное сообщение с населённым пунктом получится восстановить не ранее чем через две недели.

По последним данным, число погибших в результате разгула стихии возросло до 24 человек. В лесах гибнут животные, а города окутаны дымом от пожаров.

Как писал NEWS.ru, на помощь австралийским пожарным пожертвовали за воскресенье почти 25 млн австралийских долларов.