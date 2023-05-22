Визит Мишустина в Китай станет блестящим троллингом Запада Впервые за четыре года наш премьер с коллегами летит в Пекин

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Михаил Мишустин

Даже если бы визит Михаила Мишустина с представительной делегацией в Поднебесную явился бы по своей сути просто представительским мероприятием, то и тогда этот шаг стал бы важнейшим событием геополитического плана. Поскольку по-любому он вылился бы в блестящий троллинг ревнивого Запада, который пытается решить квадратуру круга: как бы давить на Россию, но при этом не подталкивать ее в пекинские объятия.

Кто хочет поссорить Пекин с Москвой

Весьма характерно, что в последнее время в «свободном мире» не только горячо рассуждают о серьезных последствиях для коллективного Запада такого русско-китайского сближения, но и отпускают насчет обеих стран провокационные реплики. Ожидающий свое столетие Генри Киссинджер в свое время утверждал, что отношения между Советским Союзом и Китаем должны быть хуже, чем отношения СССР и КНР с США.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Генри Киссинджер

Теперь патриарх штатовской политики в своем интервью журналу «Экономист» берет на себя смелость утверждать, что Китай якобы без уважения относится к России. А вот конфликт США и Китая мог бы привести к гибели цивилизации. В свою очередь Эммануэль Макрон бдительно предупреждает, что Россия впадает в вассальную зависимость от Китая. В целом идет процесс соблазнения КНР (а вернее — разводка) перспективами обильных плодов экономического сотрудничества с Западом при условии полного отказа от солидарности с Москвой. Примерно так в 90-х Россию разводили во врем войны в Югославии.

Что значит визит Мишустина в Китай для Запада

И понятно, почему особенно важно, что именно в такой во многом психологически переломный момент в Китай с представительной делегацией летит премьер Мишустин. Мало того, что уже сам такой визит — укол «западным партнерам», так еще Мишустин захватит с собой ряд бизнесменов, находящихся под персональными западными санкциями.

Примечательно, что российский премьер летит в Пекин и Шанхай по личному приглашению Си Цзиньпина, с которым у него была продолжительная встреча в Москве. А в Пекине Михаил Владимирович лично познакомится с новым китайским премьером Ли Цяном, которому предстоит на многие годы вперед играть значительную роль в определении китайской внешней экономической стратегии.

Вероятно, от визита не стоит ждать каких-то сенсационных публичных прорывов. Однако присутствие в делегации десятка министров и вице-премьеров свидетельствует о том, что предметом обсуждения станет самый широкий набор тем от экономики и развития транспортной инфраструктуры до культуры и туризма. И, как следствие, стороны подпишут множество рабочих соглашений, регулирующих разнообразные формы текущего сотрудничества.

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин

Изначально была информация, что в Пекин отправится и столичный мэр Сергей Собянин, если она подтвердится, то можно говорить о больших смотринах нашего политического истеблишмента в Поднебесной.

Все западные разведки сосредоточатся на «теневой» стороне визита

Китайцы исторически очень осторожны. И вряд ли можно счесть простым совпадением тот факт, что в это же время по многим европейским столицам совершает свое турне Ли Хуэй, который отправился туда раньше, чем в Москву. Формально он отправился обсудить в Старом Свете китайский миротворческий план, в реальности — лишний раз навести мосты и кое-кого успокоить. Таков баланс китайской политики.

Между тем, по данным Фонда Карнеги (признан Минюстом РФ организацией-иноагентом), из Китая в Россию идут поставки полупроводников и иных компонентов двойного назначения. В частности, центром таких поставок стал Гонконг, играющий роль перевалочного пункта. Причем объем подобного экспорта за прошлый год эксперты фонда оценили в $ 500 млн. Хотя расширение расчетов непосредственно в юанях затрудняет процесс отслеживания.

Наверняка подобное неафишируемое сотрудничество станет предметом переговоров Мишустина с китайскими коллегами. Но никто ведь и не ожидал, что из Китая в Россию эшелонами двинутся БТР и гаубицы. Политика — это, как известно, искусство возможного.