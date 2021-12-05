Вирусологов озадачил резкий спад COVID-19 в Японии и Индии

Японские СМИ заявляют, что в стране случилась «самоликвидация» коронавируса. Ситуацию врачи-вирусологи связывают с изменением в терапии больных, сообщает «Московский Комсомолец».

Отмечается, что ещё три месяца назад в Японии за сутки фиксировалось 26 тысяч новых носителей, а в настоящее время выявляется не более 200 случаев заражения. При этом нет смертельных исходов у пациентов с COVID-19.

Похожая ситуация сложилась и в Индии. Там 4 декабря зарегистрировали только 8603 случая заражения коронавирусом, и никто не скончался из-за смертоносной инфекции.

Издание подчёркивает, что врачи-вирусологи в ряде регионов разрешили лечить пациентов дешёвым антипаразитарным препаратом "Ивермектин". Кроме того, они выдвинули версию, что на ситуации отразилась «испорченность» штамма «дельта».

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса продлится в мире как минимум до 2026 года. Это предположили британские учёные из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE). Они считают, что на протяжении этого времени необходимо проводить вакцинацию и мониторить данные. Если же принимаемые меры окажутся недостаточно эффективными, то сроки могут увеличиться.