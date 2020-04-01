Коронавирус дал повод мировым лидерам существенно расширить свои полномочия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошёл дальше всех и получил от парламента право управлять декретами без консультаций с законодательным органом. Другие страны активно осваивают технологии слежки за гражданами, чтобы выявлять случаи COVID-19 и следить за соблюдением карантина. Аналитики беспокоятся, что после окончания пандемии главы государств, насладившись прелестями тотального контроля, не захотят отказываться от чрезвычайных полномочий.

Парламент Венгрии 30 марта принял закон, наделяющий премьер-министра правом издавать декреты, ни с кем не советуясь. Этот шаг был мотивирован необходимостью борьбы с эпидемией COVID-19, хотя по сравнению с другими странами в Венгрии зафиксировано относительно небольшое число случаев заболевания. Виктор Орбан теперь вправе делать практически всё, что ему захочется, а митинги и акции протеста в стране запрещены. За распространение недостоверной информации венгерским журналистам грозят штрафы и лишение свободы сроком до пяти лет. Когда полномочия главы правительства вернутся к обычным, в законе не уточняется.

Виктор Орбан Maule/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Критики Орбана считают, что он использовал пандемию коронавируса как предлог для наделения себя абсолютной властью. На фоне миграционного кризиса 2015 года политик уже получил чрезвычайные полномочия для борьбы с нелегальной миграцией. С тех пор они продлеваются каждые шесть месяцев, несмотря на то, что сам кризис давно позади. Учитывая, что у Венгрии под руководством Орбана и раньше были проблемы с соблюдением прав человека и следованием принципам демократии, последняя инициатива местного парламента стала последней каплей для чиновников Евросоюза.

Мы не можем смириться с существованием диктаторского правительства внутри ЕС, — заявил в интервью газете Die Welt министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. — Венгрия должна немедленно отправиться в строгий политический карантин. Венгерское правительство не должно более иметь места за столом в европейских институтах.

Впрочем, другие европейские лидеры тоже не гнушаются расширения своих полномочий под шумок пандемии: практически во всех затронутых COVID-19 странах ЕС за нарушителями карантина следят, облагают их штрафами и ограничивают свободу передвижения. Разница между ними и Венгрией в том, что главы исполнительной власти в других странах ЕС всё ещё должны советоваться с законодательной, а сроки окончания их чрезвычайных полномочий более чётко определены.

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Тем не менее журнал The Economist отмечает, что после окончания пандемии мир ждёт дрейф к авторитаризму. Так уже бывало во время предыдущих кризисов: в период Второй мировой войны правительства получали полный контроль над всеми сферами общественной жизни. Но когда бедствие остались позади, не все чрезвычайные полномочия уходили в прошлое вместе с ними.

Размах противодействия COVID-19 (со стороны государства — NEWS.ru) напоминает скорее о войне или Великой депрессии, — подчёркивает издание. — И, судя по историческим примерам, такой кризис приведёт к постоянному усилению государства, которое будет иметь больше власти и требовать больше налогов. Государство всеобщего благосостояния, налог на доходы, национализация — все эти явления выросли из конфликтов и кризисов.

Пандемия COVID-19 поспособствовала стремительному развёртыванию технологий слежения за гражданами с помощью мобильных телефонов. Вторжение электронных устройств в личную жизнь и утечка приватных данных и раньше вызывали беспокойство. Но до этого информация о перемещениях, поисковых запросах и покупках пользователей использовалась продавцами и рекламодателями и, как утверждается, была обезличена. Теперь же доступ к личным данным получает правительство, чего, по крайней мере, в европейских странах раньше не наблюдалось.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В Китае и Южной Корее приложения для слежения за населением уже доказали свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Так, китайское приложение Health Check фиксировало передвижения владельца, его контакты и определяло, мог ли он быть инфицирован. На основе этого оно генерировало QR-код, который либо предписывал не выходить из дома неделю, либо давал «зелёный свет» на передвижения. Южная Корея заставляла помещённых под карантин устанавливать на свой телефон программу, которая посылала властям сигнал каждый раз, когда принудительная самоизоляция нарушалась. За выход из дома без телефона тоже грозили штрафные санкции.

Подобные, но более осторожные меры, в данный момент вводятся и в других странах, а скоро будут применены в Москве, где для выхода из дома тоже понадобится QR-код. Пандемия коронавируса когда-нибудь, несомненно, останется в прошлом. Но последует ли за ней повсеместно введённая и опробованная в масштабах целых стран «умная» система слежения и контроля граждан — далеко не факт.