Вильфанд рассказал, как погода мешает спасательной операции в Турции Вильфанд: погода может осложнять работу спасателям в Турции в ближайшие дни

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В ближайшие дни в Турции ожидается очень холодная погода и сильный ветер. На востоке страны столбики термометров опустятся ночью до минус шести градусов. Это может осложнить работу спасателям, работающим на месте землетрясения. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заток очень холодных воздушных масс с севера распространяется <...> на Турцию. В ряде регионов там температура на 4–6 градусов ниже нормы. В Анкаре, например, она будет понижаться до 13–15 градусов мороза ночью, в Анталье — до 2–3 градусов тепла, на востоке страны, где наблюдались самые высокие амплитуды землетрясения, — до 1–6 градусов мороза, — рассказал метеоролог.

Он также добавил, что со среды, 8 февраля, существенных осадков в регионе не ожидается. Повышаться температура начнет только в пятницу, 10 февраля.

На юго-востоке Турции утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявили семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.

По последним данным, в Турции погибли более 5,8 тысячи человек.

Ранее заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли им. Шмидта РАН Рубен Татевосян заверил, что землетрясение в Турции никак не повлияет на движение пород на российском Кавказе. Кавказ находится в другой сейсмической зоне, поэтому связывать землетрясения в районе Большого Кавказа и в Закавказье с катаклизмом в Турции неверно, пояснил он.