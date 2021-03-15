Вице-спикер Рады предсказала новый локдаун на Украине

https://static.news.ru/photo/bc7b60d6-8573-11eb-b16e-96000091f725_660.jpg Елена Кондратюк Фото: rada.gov.ua

Вакцинация от коронавируса не остановит третью волну пандемии на Украине. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

Украина в пятёрке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, не способна остановить третью волну пандемии, — цитирует ТАСС Кондратюк.

Выступая на согласительном совете депутатских групп и фракций, она подчеркнула, что в стране в связи с этим возможно введение нового жёсткого карантина.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на Украине за время пандемии выявлено около полутора миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали 28,6 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников прививаться от коронавируса, чтобы избежать введения очередного карантина. Он также потребовал увеличить темпы вакцинации. С этой целью он предложил задействовать мобильные бригады, а также подключить ресурсы других ведомств в помощь Минздраву. Кроме того, президент призвал тщательнее реагировать на случаи недостоверной информации о прививках.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Граждан прививают препаратом Oxford/AstraZeneca, поставляемым из Индии.