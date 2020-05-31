Ветераны конфликта в Приднестровье устроили протест в Кишинёве

https://static.news.ru/photo/4172cb54-a329-11ea-bf7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Суру/Sputnik/РИА Новости

Около двухсот ветеранов приднестровского конфликта в центре Кишинёва устроили акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Иона Кику и президента Игоря Додона. Они утверждают, что власти Молдавии не предоставили им обещанные социальные льготы.

Как передаёт РИА Новости, протестующие уже проводили аналогичную акцию 17 мая и предупреждали, что 31 мая в центр Кишинёва приедут «тысячи ветеранов» приднестровского конфликта, но пока заявленное количество участников собрать не удалось. У протестующих, однако, уже произошла небольшая потасовка с полицией, когда они решили заблокировать центральную улицу города.

Более половины населения Приднестровья составляют русские и украинцы, они добивались выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишинёву территорией.

Как писал NEWS.ru, в политической верхушке Молдавии — очередной скандал. Местная проевропейская оппозиция вновь требует отставки президента республики Игоря Додона. Политика, которого принято считать пророссийским, подозревают в получении денег от олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего из страны летом 2019-го. Ранее в адрес Додона уже звучали такого рода обвинения, да и вся нынешняя ситуация слишком похожа на прошлогоднюю, что лишний раз говорит о глубоком кризисе в республике.