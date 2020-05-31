Ветераны конфликта в Приднестровье устроили протест в Кишинёве

Около двухсот ветеранов приднестровского конфликта в центре Кишинёва устроили акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Иона Кику и президента Игоря Додона. Они утверждают, что власти Молдавии не предоставили им обещанные социальные льготы.
Как
Более половины населения Приднестровья составляют русские и украинцы, они добивались выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишинёву территорией.
Как писал NEWS.ru, в политической верхушке Молдавии — очередной скандал. Местная проевропейская оппозиция вновь требует отставки президента республики Игоря Додона. Политика, которого принято считать пророссийским, подозревают в получении денег от олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего из страны летом 2019-го. Ранее в адрес Додона уже звучали такого рода обвинения, да и вся нынешняя ситуация слишком похожа на прошлогоднюю, что лишний раз говорит о глубоком кризисе в республике.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен