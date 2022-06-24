Венгрия попросила ЕС не вводить новых санкций против России Венгрия попросила ЕС не вводить новых санкций против России и начать переговоры

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Евросоюзу следует отказаться от новых санкций в отношении России и способствовать переговорам. Об этом агентству Reuters заявил старший советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Как уточнили в агентстве, он не является родственником главы правительства страны Виктора Орбана.

В конце концов, Европа окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем. Мы бы рекомендовали остановить процесс санкций, — сказал Балаж Орбан.

Он отметил, что чем больше санкций вводится в отношении России, тем сильнее страдает европейская экономика. При этом непосредственно РФ, несмотря на наносимые ей удары, «выживает».

Орбан добавил, что Евросоюз следовал тактике санкционного давления на протяжении четырёх месяцев и за это время добился некоторых успехов. Однако продолжение санкционной политики может обернуться ещё большим ущербом для самого ЕС

Так что нам нужно о чём-то подумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. В этом наше решение, — резюмировал венгерский представитель.

По информации Reuters, в настоящее время Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций в отношении России. В него предполагается включить золото, однако остаётся пока не ясным, будет ли это предполагать запрет на экспорт в Россию или импорт из неё.