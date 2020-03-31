https://static.news.ru/photo/526ce022-7389-11ea-b539-fa163e074e61_660.jpg Хорхе Арреаса Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инициативу США о создании в Венесуэле переходного правительства в Каракасе назвали попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

Отмечается, что Вашингтон выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому необходимо создать в стране временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры.

Венесуэла является свободной, суверенной, независимой и демократической страной, которая не соглашается и не согласится на какое-либо внешнее управление со стороны какого-либо иностранного правительства, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, лава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что всё это говорит о том, что США потеряли надежду на госпереворот в Венесуэле, а «прямая интервенция, похоже, чревата недопустимыми издержками для Вашингтона».