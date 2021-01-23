Венецианский карнавал проведут в режиме онлайн

https://static.news.ru/photo/982f8f74-5e43-11eb-ac50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirco Toniolo/Ropi/Global Look Press

Из-за распространения коронавируса очередной карнавал в Венеции решили провести в онлайн-формате и сократить период празднования вдвое. В прошлом году традиционное мероприятие завершилось на два дня раньше из-за роста числа заражений COVID-19.

Очарование Венецианского карнавала будет доставлено к вашему порогу, где бы вы ни находились, благодаря календарю виртуальных мероприятий, посвящённых его истории и традициям, — говорится в сообщении организаторов.

Нынешний карнавал должен был начаться 30 января, однако информация о его проведении появилась только сейчас. Принято решение, что карнавал состоится в виде мультимедиа-мероприятий в соцсетях, где будут организованы тематические «виртуальные комнаты» для детей, подростков и пожилых. Самым маленьким участникам праздника предложат перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы, подросткам — участие в челленджах, пенсионерам — конкурс на самую красивую маску.

Прямая трансляция карнавала будет вестись из дворца Вендрамин-Калерджи на берегу Гранд-канала по городскому ТВ и через аккаунты в соцсетях. Мероприятия пройдут 6–7 и 11–16 февраля.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса стала причиной отмены традиционного празднования Нового года и карнавала в бразильской столице Рио-де-Жанейро. В сентябре прошлого года организаторы карнавала отменили его проведение в феврале, а в ноябре лига школ самбы предложила провести мероприятие в июле в случае улучшения ситуации с коронавирусом.