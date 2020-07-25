Рио-де-Жанейро отменяет новогодние празднования

Пандемия коронавируса стала причиной отмены традиционного празднования Нового года в бразильской столице Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную компанию по развитию туризма в мегаполисе.
Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы так же, как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и в отсутствие вакцины является неприменимой, — цитирует агентство сообщение компании.
Отмечается, что в ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелле представят другие варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. При этом финансирование этих мероприятий предлагается из негосударственных средств.
Что касается празднований карнавала, то их судьба пока окончательно не определена — как в формате уличных гуляний, так и в том, что касается проведения парадов школ самбы. Власти другого мегаполиса, Сан-Паулу, отказались от его проведения.
Как писал NEWS.ru, австралийцы устроили своеобразный карнавал, чтобы не скучать во время самоизоляции. Они выбрасывают мусор, переодевшись в необычные костюмы, фотографируются, снимают видео и публикуют их в соцсетях.
Флешмоб запустили жители штата Квинсленд, создав в Facebook группу Bin Isolation Outing. Он быстро распространился по всему материку и уже вышел за его пределы. Участники сетевого карнавала примеряют на себя самые различные образы — персонажей мультфильмов, супергероев. Некоторые пользовательницы соцсетей фотографируются у мусорных баков в роскошных вечерних платьях.
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