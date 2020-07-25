Рио-де-Жанейро отменяет новогодние празднования

https://static.news.ru/photo/003c6eb4-ce9f-11ea-b585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gilson Borba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пандемия коронавируса стала причиной отмены традиционного празднования Нового года в бразильской столице Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную компанию по развитию туризма в мегаполисе.

Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы так же, как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и в отсутствие вакцины является неприменимой, — цитирует агентство сообщение компании.

Отмечается, что в ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелле представят другие варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. При этом финансирование этих мероприятий предлагается из негосударственных средств.

Что касается празднований карнавала, то их судьба пока окончательно не определена — как в формате уличных гуляний, так и в том, что касается проведения парадов школ самбы. Власти другого мегаполиса, Сан-Паулу, отказались от его проведения.

Как писал NEWS.ru, австралийцы устроили своеобразный карнавал, чтобы не скучать во время самоизоляции. Они выбрасывают мусор, переодевшись в необычные костюмы, фотографируются, снимают видео и публикуют их в соцсетях.

Флешмоб запустили жители штата Квинсленд, создав в Facebook группу Bin Isolation Outing. Он быстро распространился по всему материку и уже вышел за его пределы. Участники сетевого карнавала примеряют на себя самые различные образы — персонажей мультфильмов, супергероев. Некоторые пользовательницы соцсетей фотографируются у мусорных баков в роскошных вечерних платьях.