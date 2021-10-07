Ватикан признал, что священники изнасиловали сотни тысяч детей

Сразу в нескольких странах на этой неделе католическая церковь подверглась жёсткой критике за поведение её священнослужителей, которых обвиняют в самых различных неприглядных поступках, некоторые из которых относятся к полувековой давности, но всплыли только сейчас. Общественность шокирована публикацией расследования, которое обнаружило, что более 200 тысяч французских детей так или иначе подвергались сексуальному насилию в стенах католических храмов. А Верховный суд Бразилии поставил точку в споре между католической церковью и защитниками прав коренных жителей страны — в первую очередь речь идёт о племенах Амазонии.

Местные «индейцы» до сих пор в значительной степени изолированы от внешнего мира, и многие племена вообще не имеют понятия о христианстве. Католическая церковь считает своим прямым священным долгом обращать в христианство народы, исповедующие другие верования. Так было при завоевании испанцами и португальцами Центральной Америки, и эта позиция Ватикана не изменилась до сих пор. Католическим священникам отныне запрещено приезжать в те районы Бразилии, где проживает население, исповедующее собственные религиозные культы.

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Миссия невыполнима

Ранее церковь засылала своих миссионеров в труднодоступные районы бассейна Амазонки — практика, которая вызывает беспокойство у правозащитников по двум причинам.

Первая — агрессивное вторжение чуждой культуры разъедает вековой уклад местных племён, приводя к ситуациям, когда новокрещённые индейцы отрываются от своих корней, но не в состоянии стать полноценными членами церкви, куда их привели по сути насильно.

Вторая причина для беспокойства возникла в самое последнее время. Активисты, подавшие в суд в июле 2020 года, указывают, что приезжающие в Амазонию с «большой земли» миссионеры могут занести коронавирус в районы, до сих пор избежавшие заражения — опять же в силу труднодоступности и изолированности от окружающего мира.

Ещё в 1987 году бразильские власти ввели запрет на миссионерскую и всякую иную «просветительскую» деятельность среди аборигенов Амазонии, однако до сих пор католические священники содержали свои миссии как минимум в трёх местах компактного проживания индейцев. Миссионерство пользовалось открытой поддержкой президента Жаира Болсонару, который считал «интеграцию» коренных племён в более широкое общество Бразилии важной и полезной задачей.

Жаир Болсонару (в центре) jairmessias.bolsonaro/facebook.com

В этом он ничем не отличается от властей Австралии и Канады, которые десятилетиями свозили детей аборигенов в школы-интернаты, где их воспитывали в «цивилизованном» духе. Эта практика в последние годы подверглась резкому осуждению со стороны защитников прав коренных народов, и Канберра и Оттава официально признали деятельность прошлых правительств геноцидом местного населения.

Педофилы в рясах

Подозрительное отношение к деятельности католической церкви подпитывается ещё и тем, что то и дело на поверхность всплывают случаи преступного поведения католических священников в отношении детей.

Ранее на этой неделе были опубликованы результаты расследования, которое шокировало не только Ватикан, но ещё больше — общественность, и не только католическую. Оказалось, что педофилы в рясах изнасиловали в совокупности более 200 тысяч детей в одной только Франции. Учитывая, что вряд ли именно французские подданные Ватикана отличаются особой испорченностью нравов, эту цифру, вероятно, можно множить на число стран, где католицизм является господствующей или официальной религией.

Происходящие в католической церкви процессы показывают не только кризис Ватикана, но и всего западного общества в целом, сказал NEWS.ru эксперт по Ватикану Алексей Юдин.

После II Ватиканского собора (в середине 1960-х годов. — NEWS.ru) среди католиков возникли большие ожидания относительно восстановления былого авторитета Церкви, появился новый оптимизм. Сейчас же маятник снова пошёл в противоположную сторону — сегодня католицизм вновь занимает оборонительные позиции, а Церковь находится в системном кризисе. Но встаёт и вопрос — что же происходит в обществе, если там возможны преступления такого масштаба? Алексей Юдин доцент Центра изучения религий РГГУ доцент Центра изучения религий РГГУ

Эксперт видит определённые аналогии между нынешними разоблачениями церковников-педофилов и набирающим силу, в первую очередь в США, трендом на обвинения в сексуальном насилии со стороны женщин, известном как MeeToo. Обе тенденции, по его мнению, вынуждают поднять ещё один вопрос: куда же смотрели власти все эти десятилетия?

Подавляющее большинство случаев, обнародованных во французском расследовании, относится к 1950-м годам. Потому что уже в 1970-е годы такие инциденты стали единичными. Но ведь и о фактах насилия со стороны разных там режиссёров их жертвы тоже вспомнили полвека спустя. Так где же были правоохранительные органы и общественность все эти полвека? — недоумевает Юдин.

По мнению ватиканиста, «наезд» на католическую церковь провоцируется примерно теми же самыми группами западного общества, которые инициируют прочие проявления cancel culture (культуры отмены, идеологии тотального нигилизма) — леволиберальными радикалами. Однако от фактов никуда не деться — число в 200 тысяч жертв педофилов слишком велико, чтобы его можно было выдумать с пропагандистскими целями.

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Поэтому Ватикан очень серьёзно занимается «перестройкой» внутри себя, указывает эксперт.

В богослужебную практику внесён, к примеру, запрет на нахождение священника наедине с несовершеннолетним. Священник не может заставлять несовершеннолетнего хранить тайну, и ряд других жёстких ограничений. По сути Ватикан ввёл среди своих служащих военное положение, — резюмирует Юдин.

Хотя в среду папа римский Франциск публично покаялся за грехи своих подданных и назвал данные факты «позором для Церкви», самим жертвам священников-педофилов от этого стало «легче» ровно на столько же, насколько полегчало детям американских и австралийских аборигенов после извинений от правительств Канады и Австралии.