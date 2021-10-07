Ватикан признал, что священники изнасиловали сотни тысяч детей

Сразу в нескольких странах на этой неделе католическая церковь подверглась жёсткой критике за поведение её священнослужителей, которых обвиняют в самых различных неприглядных поступках, некоторые из которых относятся к полувековой давности, но всплыли только сейчас. Общественность шокирована публикацией расследования, которое обнаружило, что более 200 тысяч французских детей так или иначе подвергались сексуальному насилию в стенах католических храмов. А Верховный суд Бразилии
Местные «индейцы» до сих пор в значительной степени изолированы от внешнего мира, и многие племена вообще не имеют понятия о христианстве. Католическая церковь считает своим прямым священным долгом обращать в христианство народы, исповедующие другие верования. Так было при завоевании испанцами и португальцами Центральной Америки, и эта позиция Ватикана не изменилась до сих пор. Католическим священникам отныне запрещено приезжать в те районы Бразилии, где проживает население, исповедующее собственные религиозные культы.
Миссия невыполнима
Ранее церковь
Первая — агрессивное вторжение чуждой культуры разъедает вековой уклад местных племён, приводя к ситуациям, когда новокрещённые индейцы отрываются от своих корней, но не в состоянии стать полноценными членами церкви, куда их привели по сути насильно.
Вторая причина для беспокойства возникла в самое последнее время. Активисты, подавшие в суд в июле 2020 года, указывают, что приезжающие в Амазонию с «большой земли» миссионеры могут занести коронавирус в районы, до сих пор избежавшие заражения — опять же в силу труднодоступности и изолированности от окружающего мира.
Ещё в 1987 году бразильские власти ввели запрет на миссионерскую и всякую иную «просветительскую» деятельность среди аборигенов Амазонии, однако до сих пор католические священники содержали свои миссии как минимум в трёх местах компактного проживания индейцев. Миссионерство пользовалось открытой поддержкой президента Жаира Болсонару, который считал «интеграцию» коренных племён в более широкое общество Бразилии важной и полезной задачей.
В этом он ничем не отличается от властей Австралии и Канады, которые десятилетиями свозили детей аборигенов в школы-интернаты, где их воспитывали в «цивилизованном» духе. Эта практика в последние годы подверглась резкому осуждению со стороны защитников прав коренных народов, и Канберра и Оттава официально признали деятельность прошлых правительств геноцидом местного населения.
Педофилы в рясах
Подозрительное отношение к деятельности католической церкви подпитывается ещё и тем, что то и дело на поверхность всплывают случаи преступного поведения католических священников в отношении детей.
Ранее на этой неделе были опубликованы
Происходящие в католической церкви процессы показывают не только кризис Ватикана, но и всего западного общества в целом, сказал
После II Ватиканского собора (в середине 1960-х годов. — NEWS.ru) среди католиков возникли большие ожидания относительно восстановления былого авторитета Церкви, появился новый оптимизм. Сейчас же маятник снова пошёл в противоположную сторону — сегодня католицизм вновь занимает оборонительные позиции, а Церковь находится в системном кризисе. Но встаёт и вопрос — что же происходит в обществе, если там возможны преступления такого масштаба?
Эксперт видит определённые аналогии между нынешними разоблачениями церковников-педофилов и набирающим силу, в первую очередь в США, трендом на обвинения в сексуальном насилии со стороны женщин, известном как MeeToo. Обе тенденции, по его мнению, вынуждают поднять ещё один вопрос: куда же смотрели власти все эти десятилетия?
Подавляющее большинство случаев, обнародованных во французском расследовании, относится к 1950-м годам. Потому что уже в 1970-е годы такие инциденты стали единичными. Но ведь и о фактах насилия со стороны разных там режиссёров их жертвы тоже вспомнили полвека спустя. Так где же были правоохранительные органы и общественность все эти полвека? — недоумевает Юдин.
По мнению ватиканиста, «наезд» на католическую церковь провоцируется примерно теми же самыми группами западного общества, которые инициируют прочие проявления cancel culture (культуры отмены, идеологии тотального нигилизма) — леволиберальными радикалами. Однако от фактов никуда не деться — число в 200 тысяч жертв педофилов слишком велико, чтобы его можно было выдумать с пропагандистскими целями.
Поэтому Ватикан очень серьёзно занимается «перестройкой» внутри себя, указывает эксперт.
В богослужебную практику внесён, к примеру, запрет на нахождение священника наедине с несовершеннолетним. Священник не может заставлять несовершеннолетнего хранить тайну, и ряд других жёстких ограничений. По сути Ватикан ввёл среди своих служащих военное положение, — резюмирует Юдин.
Хотя в среду папа римский Франциск публично покаялся за грехи своих подданных и назвал данные факты «позором для Церкви», самим жертвам священников-педофилов от этого стало «легче» ровно на столько же, насколько полегчало детям американских и австралийских аборигенов после извинений от правительств Канады и Австралии.