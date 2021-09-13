Католики против Ватикана: венгерские христиане обиделись на папу римского

Рецидивы антисемитизма по-прежнему не исключены в странах Европы, предупредил папа римский Франциск во время своего короткого пасторского посещения Венгрии.

Глава Ватикана, который в Будапеште в воскресенье встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что «угроза антисемитизма по-прежнему существует и в Европе, и повсюду в мире».

Виктор Орбан, папа римский Франциск Ã‚Â©VATICAN MEDIA/Zuma/ТАСС

Мы не можем дать кому-либо возможности поджечь этот запал. А лучшим способом не дать это сделать является вместе работать для создания братской атмосферы, — заявил понтифик.

Это заявление папы римского привлекло особое внимание общественности не в последнюю очередь потому, что сделано это было во время встречи с главой венгерского правительства, который заметно выделяется на фоне «политически корректных» политиков стран Евросоюза.

Вкопанный в землю крест не только созывает под сень свою тех из нас, кто твёрд в своей вере, но и простирает свои руки ко всем остальным. Мы не должны занимать оборонительную позицию. Мы должны быть тверды, но открыты, — заявил папа.

Хотя своё заявление Франциск формально адресовал не лично Виктору Орбану, а «лидерам христианской и еврейской общин» Венгрии, но в стране правильно поняли, кто является настоящим адресатом папского послания.

Венгрия превыше всего

Виктор Орбан с 2010 года возглавляет правящую партию Fidesz, занимающую праворадикальные и антииммигрантские позиции — ближайшим её аналогом можно назвать французский «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Виктор Орбан Claessens/EUC/Global Look Press

В 2016 году партия выступила инициатором референдума о квотах на беженцев, которых Евросоюз предлагал расселить на территории Венгрии.

В отличие от французских националистов, их венгерские единомышленники пользуются широкой электоральной поддержкой в стране, где еврейская община насчитывает более 100 тысяч человек.

Эта община часто обвиняет Орбана не только в антииммигрантских, но и в антисемитских настроениях. В частности, венгерских евреев насторожило, что в предвыборной кампании в 2017 году Орбан использовал как негативный пример образ финансиста Джорджа Сороса, иудея по вероисповеданию.

Не дадим Соросу стать тем, кто смеется последним! — гласил слоган предвыборных плакатов Орбана.

Сам Орбан подозрения в антисемитской подоплёке этих плакатов отметает, называя их смехотворными. Он доказывал, что Сорос был избран объектом критики как сторонник расширения иммиграции, а не за его еврейское происхождение.

В частности, евреи осудили сделанное премьер-министром обращение к папе, в котором Орбан призвал Франциска «не дать исчезнуть венгерским христианам».

Я попросил папу римского не дать нам (христианам. — NEWS.ru) проиграть, — написал он у себя в Facebook.

Это заявление истолковали неоднозначно как евреи, так и в самом Ватикане, поскольку нынешний 84-летний папа римский имеет диаметрально противоположные взгляды на проблему беженцев и мигрантов, чем 58-летний венгерский премьер.

Встреча двух лидеров была поэтому обставлена нарочито «политически нейтрально»: она состоялась не в каком-либо официальном государственной учреждении, а в будапештском Музее изобразительных искусств. Длилась она тоже всего 40 минут — время, достаточное для того, чтобы обозначить проблему, но явно недостаточное, чтобы найти пути её решения.

Кроме проблемы беженцев, оба лидера также поговорили об экологии и защите традиционной модели семьи.

Понтифик нон грата

Для определённых опасений и еврейской, и католической общин Венгрии, равно как и у не принадлежащих ни к той ни другой граждан страны, есть основания. Поэтому призывы папы римского в Венгрии в самом деле прозвучали диссонансом, сказал NEWS.ru эксперт по Венгрии Александр Стыкалин.

Венгрия географически расположена так, что принимает на себя «первый удар» всех потоков беженцев — с Балкан, с Ближнего Востока. Поэтому миграционная тема для венгров стоит более остро, чем для тех стран Евросоюза, которые находятся «в тылу», и Орбан на этом обострённом чувстве сограждан умело играет. Александр Стыкалин научный сотрудник Института славяноведения РАН научный сотрудник Института славяноведения РАН

В конституции Венгрии прямо сказано, что венгерский народ объединяют «Бог и христианство». Переубедить венгров — как верующих, так и атеистов — папе римскому вряд ли удастся, тем более что католики — это не единственные христиане в Венгрии, где около пятой части верующих относит себя к различным протестантским конфессиям, говорит Стыкалин.

Антииммигрантские настроения населения в других странах ЕС не сильно слабее тех, какие проявляются в Венгрии. Просто не все политики находят в себе смелость говорить неполиткорректные вещи столь дерзко, как это делает Орбан, — в том числе в лицо самому папе римскому, — объясняет венгерский феномен эксперт.

Такая синхроничность в ощущениях большинства населения и лидера страны привела к тому, что в Венгрии открыто критикуют самого понтифика за его проиммигрантские убеждения. Это неслыханное дело, когда сами католики обвиняют главу католической церкви, наместника Бога в этом мире в том, что он своими руками «уничтожает христианство в Европе», превращая христиан в меньшинство. Поэтому понтифик поспешил уехать из негостеприимной страны, пробыв там всего семь часов.

Папа римский Франциск franciscus/instagram.com

Это резко контрастирует с пребыванием Франциска в соседней Словакии, куда он направился из Будапешта и где планирует провести трое суток. Там он встретится с лидерами не только христианской и еврейской общин, а также и цыганской. Но даже краткость пребывания Франциска в Венгрии местные христиане восприняли как оскорбление.

Примечательно, что взгляды Виктора Орбана нашли полное понимание у Дональда Трампа в бытность того президентом США. В 2019 году Трамп хвалил венгерского лидера за усилия в поддержку христианских ценностей.

Франциск занял папский престол в 2013 году. В 2021 году он совершил первый в истории Ватикана четырёхдневный визит в Ирак.