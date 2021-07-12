За всё хорошее: Канада выбрала сладкую жизнь за счёт налогоплательщиков

Предыстория прошедших 20 сентября федеральных выборов в Канаде заслуживает внимания. По плану и традиции (так как законодательно в живущей по британскому праву стране сроки выборов не установлены) они должны были состояться только в 2023 году. Но премьер-министр Джастин Трюдо воспользовался именно этой правовой неопределённостью и объявил выборы как снег на голову.

Глава Либеральной партии использовал известный во всех странах приём, политическая система которых допускает игры с электоральным календарём: дождаться момента наибольшей популярности и продлить свой срок у власти на этой волне, заставив оппозицию ввязаться в бой прямо «с марша», не дав ей выстроить эшелонированную оборону.

В случае с канадскими выборами 2021 года правящие либералы прошли по лезвию бритвы: обстановка в стране и в мире меняется настолько быстро, что за пять недель с момента объявления выборов и до дня голосования поддержка канадцами кабинета Трюдо стабильно сокращалась, и пройди выборы месяцем позже, либералы, скорее всего, не получили бы не только правительства меньшинства, а сами ушли бы в оппозицию, поменявшись статусом с консерваторами.

Джастин Трюдо Sean Kilpatrick/Global Look Press

Уже в ходе предвыборной кампании стало понятно, что решение проводить выборы в обстановке, когда люди озабочены не политикой, а четвёртой волной пандемии коронавируса, было серьезным просчётом. Канадцы восприняли это как оторванность федерального правительства от нужд народа — это недовольство к 20 сентября «монетизировали» не только партии системной оппозиции, но и непарламентская Народная партия (PPC).

РРС, лидер которой Максим Бернье имеет прозвище Безумный Макс за свою нетипичную по нынешним временам неполиткорректность, получила на десятки тысяч голосов больше, чем на выборах в 2019 году. Хотя она не набрала нужного для прохождения в парламент числа голосов, восходящий тренд канадских «трампистов» налицо. В частности, Безумный Макс выступает против иммиграции, мультикультурализма, вакцинации, ношения масок, и даже на предвыборном съезде РРС делегаты демонстративно присутствовали с открытыми лицами.

Но так как после драки кулаками не машут, лидер Консервативной партии Эрин О’Тул признал утром во вторник, что Джастин Трюдо выиграл третий подряд срок на посту главы правительства, потратив на кампанию $600 млн.

Последний раз консерваторы побеждали на федеральных выборах в 2011 году. Несмотря на признание поражения, лидер консерваторов был в весьма неплохом настроении, поскольку его партия увеличила число мест в парламенте, и при правильной «торговле» с тремя другими прошедшими в парламент партиями может успешно блокировать любые инициативы либералов (что бы сам Трюдо ни заявлял о том, что избиратели дали им «чёткий мандат»).

Я услышал, что вы хотите вернуться к тем делам, которые вы любите, а не беспокоиться из-за пандемии или выборов, — объявил Трюдо, выступая в Монреале утром во вторник.

«Правительство меньшинства» означает, что для продвижения своих инициатив либералам (они завоевали 156 мест при необходимых для полноценного большинства 170) придётся всякий раз перетягивать одеяло с консерваторами (121) за голоса Новой демократической партии (27), Квебекского блока (32) и «зелёных» (в количестве двух депутатов, но иногда и два голоса решают победу). Такие партии, которые сами ничего решить не могут, но от голосов которых зависят решения «больших» фракций, в Канаде называют ироничным и одновременно уважительным термином kingmakers — что можно перевести как «те, кто назначает короля». Ещё пять депутатов прошли в парламент как непартийные кандидаты.

Поскольку в канадском политическом пейзаже Либеральная партия занимает левоцентристскую сторону, а НДП находится ещё левее, то Джастину Трюдо, скорее всего, не составит труда убедить «новых демократов» (в европейском пространстве их бы называли социал-демократами) голосовать за свои инициативы.

twitter.com/justintrudeau

Их консерваторы считают безответственным разбазариванием национального богатства, но они на ура воспринимаются среди социальной базы всех левых в мире — иммигрантами, малообеспеченными и просто лентяями, присосавшимися к программам соцподдержки за счёт работающих налогоплательщиков.

В Канаде, как и в большинстве современных «социалистических» стран (например, Швеции), быть бедным и больным экономически рациональнее, чем быть богатым и здоровым, рассказал NEWS.ru эксперт по Канаде Илья Соков.

Либералы обычно повышают налоги, расширяя социальные программы; консерваторы делают наоборот. Но поскольку Канада декларирует себя как государство «всеобщего благосостояния», и этот базовый принцип не меняется от того, стоят у власти либералы или консерваторы. Илья Соков доктор исторических наук Волгоградского госуниверситета доктор исторических наук Волгоградского госуниверситета

В частности, либералы в ходе предвыборной кампании обещали, что каждая семья с детьми будет получать пособие в $10 на одного ребёнка ежедневно, что аккумулируется в $3650 в год. Переводя в понятные категории, это месячная стоимость ренты двухкомнатной квартиры в Торонто.

Но и оппонентам либералов, особенно тем, кто находится правее их, было бы самоубийством говорить, что они против поддержки семей с детьми. Поэтому все канадские партии, за исключением совсем уж маргинальных (а на федеральном уровне зарегистрировано более 60 фракций), выступают «за всё хорошее».

Более отчётливо различия между либералами и консерваторами проявляются на международной арене, где у Джастина Трюдо есть «семейная традиция» — дистанцироваться от внешней политики могучего южного соседа. Внешнеполитическим лозунгом либералов ещё с того времени, когда премьером Канады был отец нынешнего главы правительства Пьер Трюдо, была так называемая третья альтернатива — так в Оттаве называли свою версию движения неприсоединения.