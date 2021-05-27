Вассерман объяснил, почему Пентагон не называет Россию врагом

https://static.news.ru/photo/fc3e9416-8675-11ea-ac43-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист Анатолий Вассерман отреагировал на высказывание официального представителя Минобороны США Джона Кирби, который заявил, что в Пентагоне не называют Россию врагом. По словам публициста, в Вашингтоне считают Россию «добычей» и формулировки американских политиков не меняют смысла, сообщает «ПолитРоссия».

Формулировки в данном случае не меняют смысла – употребляют они слово «враг» или нет, выражают они именно это, — считает эрудит.

Ранее Джон Кирби заявил, что в Пентагоне никто не вешает ярлык «враг» на Россию. Так он прокомментировал вопрос журналистов о совместных учениях России и Сербии. По его словам, он не может говорить о деталях манёвров, поскольку не располагает необходимой информацией.

Учения военных инженеров Сербии и России пройдут на сербской территории и продлятся до 11 июня. Они прибыли в страну 26 мая. Об этом заявили в российском военном ведомстве.