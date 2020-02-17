https://static.news.ru/photo/22abde88-522d-11ea-8eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Руководитель секретариата комитета по международным отношениям американского Сената Кристофер Соча сообщил, что США ждут от Белоруссии прогресса в демократических преобразованиях.

Ранее конгресс США принял законодательные акты о демократии, которые касаются темы отношений с Белоруссией. Конгресс очень пристально следит за тем прогрессом, который здесь происходит, — цитирует «Интерфакс» сенатора.

Соча выразил надежду, что визит американской делегации в Минск поможет «заново выстроить те отношения, которые когда-то были». Он отметил, что страны уже сотрудничают по ряду направлений и было бы важно найти новые сферы для взаимодействия.

Акт о демократии в Белоруссии Конгресс США принял в 2004 году, в нём подвергается критике ситуация с правами человека и демократией в республике. Действие этого документа периодически продляется.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия и США объявили о том, что они после 11-летнего перерыва снова обменяются послами. Отзыв послов, произошедший в 2008 году, стал ответом Минска на американские санкции, введённые после белорусских президентских выборов 2006 года. Вашингтон заявил, что они «нарушали международные нормы и не были ни честными, ни открытыми». Под санкции попали белорусские высшие круги и госкомпании, в том числе «Белнефтехим». В 2015 году санкции в отношении «Белнефтехима» и восьми связанных с ним предприятий были приостановлены в ответ на освобождение ряда политических заключённых в Белоруссии.