Вашингтон сравнил Россию и Китай по уровню опасности

https://static.news.ru/photo/85444588-86ea-11eb-bd64-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Вызовы со стороны России и Китая схожи, считают в Вашингтоне. Они имеют примерно одинаковый масштаб.

Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай. Но мы считаем, что лучше всего давать им отпор, — заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

Он отметил, что США стремятся отстаивать общее дело со своими союзниками и партнёрами. Также Вашингтон намерен заставить Москву и Пекин отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам».

18 марта глава Госдепа Энтони Блинкен и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся с китайскими коллегами на Аляске.

Ранее в Европе назвали главные ошибки в отношениях с Россией. Для того чтобы восстановить нормальный диалог, ЕС не должен возводить преграды. Наоборот, политикам стоит наводить мосты, чтобы устроить перезагрузку. Такое мнение выразил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. В своей статье политик отметил, что одной из ошибок было вмешательство Европы в ситуацию с Украиной. ЕС должен был взять пример с Австрии и занять нейтральную позицию, писал NEWS.ru.