Вашингтон уличил двух россиян в отмывании 647 тысяч биткоинов Минюст США обвинил двух российских хакеров во взломе криптобиржи Mt. Gox

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции США предъявило обвинение двум россиянам, Алексею Билюченко и Александру Вернеру, во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. По данным американской стороны, хакеры отмыли большую часть из похищенных 647 тысяч биткоинов через другие онлайн-биржи. Россиянам в случае задержания грозит до 20 лет тюрьмы в США.

Согласно судебным документам, 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер, оба граждане России, обвиняются в сговоре с целью отмывания примерно 647 тысяч биткоинов, полученных в результате взлома Mt.Gox. Билюченко также обвиняют в сговоре с Александром Винником с целью управления BTC с 2011 по 2017 год, — говорится в сообщении Минюста.

Как заявил прокурор США Исмаил Рэмси, Билюченко и его сообщники управляли сервисом по обмену цифровой валюты и тем самым позволяли преступникам по всему миру отмывать миллиарды долларов.

Согласно материалам дела, кража криптовалюты с Mt. Gox привела к банкротству биржи в 2014 году. Ее клиенты понесли значительные убытки, некоторые до сих пор ждут компенсации.

Билюченко, носящий фамилию Иванов, находится в российском СИЗО, сообщает РБК. Он обвиняется в том, что в 2018 году, будучи системным администратором криптобиржи WEX (преемственница BTC-e), получил «единоличный» доступ и возможность распоряжения криптовалютой на бирже, заблокировав доступ к ней собственникам и пользователям. По данным следствия, он присвоил себе различные криптовалюты стоимостью более 3,16 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что хакеры пытались заполучить доступ к его аккаунту в мессенджере Telegram. Депутат рассказал, что за утро было более 40 попыток взлома, которые совершались с адресов в США, Норвегии, Германии, Швейцарии и других стран.

По словам парламентария, целью киберпреступников было «вбросить какую-то дезинформацию».