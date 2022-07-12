В Запорожье задержан украинский диверсант, пытавшийся убить чиновницу В Мелитополе задержали диверсанта, покушавшегося на жизнь главы департамента образования Шапурову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России

В Запорожской области задержали украинского диверсанта, который покушался на жизнь главы департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что задержанный признался, что действовал по указанию СБУ, а в подготовке теракта участвовал бывший мэр города Иван Федоров.

В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову. Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников, — написал Рогов.

Задержанный также рассказал, что жителя Мелитополя Евгений Астахов причастен к взрывам на железной дороге и к теракту в День России, в результате которого пострадали мирные жители. Сейчас Астахова объявили в розыск.

Ранее в Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. Во время езды по области в его машине заминировали взрывчатку. Бомбу обнаружили местные жители, следом доложившие об угрозе взрыва саперам, которые обезвредили изделие.