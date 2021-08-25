В Японии впервые в истории попробовали захватить спутник на орбите

Японская компания Astroscale провела первый в истории опыт, в ходе которого продемонстрировала возможность захвата одного спутника другим на околоземной орбите. Об этом заявили представители компании на 36-м космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс. Их слова приводит SpaceNews.

В марте текущего года российской ракетой «Союз» в космос был выпущен спутник-демонстратор ELSA-d для испытания технологий, которые позволят убирать космический мусор.

По словам сотрудников компании, спутник отдалил от себя имитатор космического мусора, после чего вновь сблизился с ним для захвата с помощью специального магнита.

Как сообщается, отдаление малого спутника от большого произошло всего на несколько сантиметров, а весь опыт продлился всего несколько десятков секунд. Однако этого было достаточно для тестирования основных технологий метода.

Это лишь первый шаг, но для нас он большой, — сообщил представитель компании.

Ранее в NASA рассказали о намерении запустить к МКС грузовой корабль. В космос должен отправиться корабль Cygnus. На околоземную орбиту его будут выводить при помощи ракеты-носителя Antares. На борту Cygnus будет четыре тонны оборудования и припасов для интернационального экипажа.