В Японии раскритиковали призыв «вернуть» Курилы

https://static.news.ru/photo/5b0f149a-a6db-11ea-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Японский журналист и политолог Юкио Касияма выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил. По его словам, идея о «возврате» двух островов является «вредной и бесплодной», поэтому надо требовать «возвращения» всех четырёх.

В комментариях к его статье, которая появилась на интернет-портале Wedge Infinity, большинство пользователей не поддержали его. Они выразили сомнение в осуществимости призыва Касиямы: «Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что „северные территории“ принадлежат ей», «Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!», «Какой возврат территорий? Всерьёз об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!», «В конечном счете, никогда мы эту проблему не решим!».

Часть пользователей отметила, что в данном вопросе ничего не добиться, используя дипломатию, поэтому необходимо разместить вблизи островов «ракетные дивизионы» Японии и военные базы США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политики в Японии оказались жертвами самообмана по вопросу Курильских островов, хотя Российская Федерация им оснований для таких надежд не давала. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, никакой передачи территорий не будет ни при каких условиях.