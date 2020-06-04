В Японии раскритиковали призыв «вернуть» Курилы

Японский журналист и политолог Юкио Касияма выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил. По его словам, идея о «возврате» двух островов является «вредной и бесплодной», поэтому надо требовать «возвращения» всех четырёх.
В комментариях к его статье, которая
Часть пользователей отметила, что в данном вопросе ничего не добиться, используя дипломатию, поэтому необходимо разместить вблизи островов «ракетные дивизионы» Японии и военные базы США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что политики в Японии оказались жертвами самообмана по вопросу Курильских островов, хотя Российская Федерация им оснований для таких надежд не давала. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, никакой передачи территорий не будет ни при каких условиях.
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