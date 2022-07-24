В Японии испытали компактную ракету с новым двигателем Японское агентство JAXA испытало небольшую ракету с новым двигателем

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело успешное испытание небольшой метеорологической ракеты S-520. На ней установлен новый двигатель собственной разработки агентства. Об испытаниях сообщается на сайте JAXA.

Запуск был произведён с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Ракета имеет в длину порядка 9 метров, её вес составляет около 2,6 тонны. Новый двигатель ракеты генерирует ударную волну за счёт сжигания метана и кислорода. Во время испытаний ракета поднялась на высоту 168 километров.

На примере S-520 JAXA намеревается в будущем разработать сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Его применение позволит в десять раз сократить размер двигателя для ракет.

Ранее сообщалось, что в Китае ведутся работы по созданию возвращаемой ракеты-носителя и корабля для отправки в космос туристов. Первый тестовый полёт запланирован на 2023 год.