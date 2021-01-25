В ВОЗ заявили о «долгих годах» борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d9597dae-5f5e-11eb-9ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что человечество будет бороться с коронавирусом ещё долгие годы.

Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остаётся большое количество факторов, указывающих на то, что справиться с эпидемией будет не так просто, — отметил Райан на брифинге.

Он добавил, что сейчас коронавирусом люди болеют во всём мире и не везде получается сдерживать распространение COVID-19. Разом избавиться от смертоносной заразы невозможно из-за малого количества произведённых вакцин. Однако они помогают каждый день снижать уровень смертности и уменьшить количество новых случаев заражения, подчеркнул Райан.

Он считает, что в истории человечества бывало так, что эпидемии затягивались на долгие годы. При повторении подобного сценария в этот раз под ударом окажется молодое поколение, поскольку у взрослых с годами выработается иммунитет к коронавирусу, уверен Райан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор медицинских наук Наталья Эйсмонт и российский врач, профессор Василий Власов в разговоре с NEWS.ru рассказали, когда в России может начаться третья волна коронавируса. По мнению Эйсмонт, очередная вспышка вируса может случиться в весенний период, но она не станет полноценной третьей волной. Скорее всего, это будет просто сезонная активизация.