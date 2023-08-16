Аномальная жара под 50 градусов в Турции: когда спадет, что делать туристам

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Анталья, Турция

В Турции зафиксировали новый рекорд — температура воздуха в стране впервые в истории поднялась до 49,5 градуса по Цельсию. Об этом в соцсетях сообщил министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки. Чем опасна такая погода и что делать туристам?

В каких регионах Турции зафиксирована аномальная жара

Правительство Турции 15 августа зафиксировало новый температурный рекорд на территории страны. Впервые в истории республики столбик термометра показал порядка 49,5 градуса выше нуля. По словам министра экологии и градостроительства Турции Мехмета Озхасеки, такая температура установилась в деревне Сарыджакая в западной части Анкары, провинция Эскишехир.

«Сегодня в Турции был побит температурный рекорд, вызванный сильной жарой, охватившей нашу страну. По данным главного управления метеорологии Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, самая высокая температура была зафиксирована в провинции Эскишехир и составила 49,5 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен 20 июля 2021 года с показателем в 49,1 градуса Цельсия в провинции Ширнак», — отметил он в соцсетях.

Также во многих других регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода — столбики термометра местами превышали 40 градусов. В Стамбуле и Измире, где температура достигала 44 градусов, отметили многолетние рекорды. По мнению экспертов, в Турции сохранится жаркая погода, температура местами будет превышать сезонную норму на 4–7% еще почти неделю, пишет ТАСС.

В каких странах летом 2023-го зафиксирована аномальная жара

В июле с аномальной жарой столкнулись жители Южной Европы (Испании, Италии, Греции). С раннего утра температура воздуха в Испании была 30 градусов, а к полудню она превышала 40 градусов по Цельсию. Итальянцы побили общеевропейский рекорд 2021 года. Тогда на Сицилии была зарегистрирована температура 48,8 градуса. В 2023 году «красный» уровень тепловой опасности объявили в десятках городах на Апеннинах, включая Рим.

Рекордно жаркую погоду зафиксировали также на юге России и Северном Кавказе. Кроме того, температура в августе оказалась выше нормы в большинстве регионов страны, в том числе в центральной полосе, Поволжье и на Урале. Усиление температурных показателей на Русской равнине эксперты связывают с продвижением в регион гребня антициклона из Арктики. Зной дополнительно усилит и поток средиземноморского тепла на периферии атлантического циклона, который сейчас захватил многие страны Восточной Европы.

Что нужно делать туристам при аномальной жаре

Терапевт Оксана Пивоварова отмечала, что аномальная жара опасна для детей, пожилых людей, гипертоников и людей с ожирением.

«Кроме того, зной опасен для курильщиков и злоупотребляющих алкоголем. Им в эти дни из дома лучше не выходить», — советовала эксперт.

Также она порекомендовала обязательно надевать головной убор на улице и не проводить на солнце много времени (взрослым — не дольше двух часов, детям — не более часа под прямыми лучами).

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркивал, что нельзя перегружать организм при высоких температурах. Поэтому в жаркие дни он посоветовал не заниматься спортом.

«Когда мышцы сокращаются, они вырабатывают тепло. Нам лишнее тепло девать некуда, поэтому можно перегреться и получить солнечный или тепловой удар. Прогулка тоже может считаться физической активностью. Если она проходит в парке, в тени, то ничего страшного», — объяснял он РБК Life.

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