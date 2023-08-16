Аномальная жара выше 30 градусов ожидает москвичей в ближайшие дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Потепление до плюс 31 градуса ожидается в Москве в ближайшие три дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая температура в конце лета характерна для Ростова, а не для столицы.

16 числа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус, — рассказал специалист.

Он отметил, что прогнозируемый температурный фон на 4-6 градусов выше климатической нормы, которая характерна для данного периода. Однако после аномальной жары москвичей ожидает значительное похолодание уже в ближайшие выходные, подчеркнул Вильфанд.

Местами будет кратковременный дождь, а температура опустится до 25 градусов. В воскресенье прогнозируются 20-25 градусов, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Недавно Роман Вильфанд рассказал, какие климатические изменения ждут российские регионы. По его словам, начиная со вторника, 15 августа, в столичный регион вернутся жаркие и ясные дни. На черноморских курортах будет комфортно для отдыха. На юге Сибири ожидаются дожди, а местами и заморозки. На Дальнем Востоке не прекратятся ливни, затопившие Уссурийск и окрестности, а в Якутии сохранится высокая пожарная опасность.