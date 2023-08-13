Жара на юге, потоп на востоке: какая погода будет в РФ с 14 по 20 августа Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какие климатические изменения ждут российские регионы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начиная со вторника, 15 августа, в столичный регион вернутся жаркие и ясные дни. На черноморских курортах будет комфортно для отдыха, но в некоторые часы не стоит долго находиться на солнце. На юге Сибири ожидаются дожди, а местами и заморозки. На Дальнем Востоке не прекратятся ливни, затопившие Уссурийск и окрестности, а в Якутии сохранится высокая пожарная опасность. Подробнее о том, какая погода ждет Россию на предстоящей неделе, с 14 по 20 августа, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве, Петербурге и Центральной России

В центральной части Европейской России, в том числе в столичном регионе, метеоусловия, по словам Романа Вильфанда, будут «неоднородными». В понедельник, 14 августа, в Москве и области сохранится облачная погода с кратковременными дождями. Дневные температуры в начале недели будут 22–24 градуса — на два градуса выше нормы за счет переноса теплых воздушных масс с юга.

«При этом облачная погода не позволит солнечной энергии достичь поверхности Земли и нагреть воздух еще сильнее», — добавил Вильфанд.

Со вторника, 15 августа, начнет повышаться атмосферное давление, облаков станет меньше, осадки прекратятся. Москва и область попадут в зону влияния антициклона. Температура воздуха будет 24–26 градусов, местами в регионе — до 28 градусов. В четверг и пятницу влияние антициклона усилится — при почти штилевом ветре столбики термометров будут показывать 26–31 градус, что на пять градусов выше нормы. Для второй декады августа это «очень теплая погода», подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Несмотря на дожди в выходные и отчасти в понедельник, в течение следующей рабочей недели продолжится купальный сезон. Температура воды в Москве-реке будет 21–22 градуса, в водоемах — 22–23 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в следующие выходные

Что касается погоды в следующие выходные, 19–20 августа, то наиболее вероятно, что температура воздуха станет понижаться и начнутся дожди. Но, как отмечает Роман Вильфанд, более точные прогнозы можно будет давать в начале следующей недели.

На севере и северо-западе европейской части, в том числе в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, во второй половине августа ожидается дождливая погода. Дневные температуры будут находиться в диапазоне 21–24 градуса.

Погода на черноморских курортах

В Краснодарском крае ожидается температура в пределах 29–34 градусов — это на 1,5 градуса выше нормы. Дожди и ветры в выходные прекратятся, и с начала недели там, как подчеркивает научный руководитель Гидрометцентра, установится «вполне комфортная погода для отдыха». В отличие от континентальной части региона дневные температуры воздуха в приморской зоне будут традиционно ниже.

«Температура воды в Черном море в районе Сочи, Геленджика, Туапсе будет очень высокая — 27–28 градусов. Но особое внимание стоит обратить на то, что начиная с понедельника на черноморском побережье будет весьма высокий ультрафиолетовый индекс, что очень вредно для кожи и глаз. Поэтому в период с 11 до 15 часов нельзя находиться под прямыми солнечными лучами», — отметил Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где будет наиболее жарко

На юго-востоке европейской части России — в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и республиках Северного Кавказа — температура будет «очень высокой», на уровне 35–39 градусов, что выше нормы на четыре градуса, отметил Вильфанд.

Высокий температурный фон на протяжении рабочей недели ожидается и почти во всех субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) — в Нижегородской, Кировской областях, Мордовии, Марий Эл и других регионах. В северной половине ПФО температура будет в диапазоне 26–29 градусов — на три-четыре градуса выше нормы. На Средней Волге — в Татарстане и Пензенской области — ожидается 26–31 градус. В Самарской и Саратовской областях — до 34 градусов, а в Оренбургской — до 35. Также там местами прогнозируются небольшие кратковременные осадки.

Куда придут заморозки и град

Наиболее некомфортная погода в течение всей предстоящей рабочей недели прогнозируется в самых густонаселенных регионах азиатской части страны — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там температуры будут ниже нормы на 4–6 градусов. В дневные часы воздух в этих субъектах прогреется всего до 14–20 градусов. При этом там будет дождливо.

На юге Западной Сибири — в Тюменской и Омской областях — ожидаются заморозки в ночь на 13 августа. По словам Романа Вильфанда, такое в этот период бывает крайне редко. Сильные осадки с градом, грозами и шквалистым усилением ветра прогнозируются в Хакасии, на юге Красноярского края, в Туве и Алтайском крае.

«На остальной части азиатской части РФ температура будет, напротив, выше нормы. Повышается температура в Якутии: в центре и на юге республики — до 27–29 градусов. Осадков там не ожидается, и в этом нет ничего хорошего, потому что это самый пожароопасный регион. На многих территориях там прогнозируется максимальный, пятый уровень пожарной опасности», — сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморье продолжат заливать дожди

На западе Хабаровского края, в Амурской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области, а также в Приморском крае будут идти «сильные и очень сильные осадки», предупреждает Роман Вильфанд. По его словам, на языке метеорологов-прогнозистов очень сильными осадками считаются те, которые «будут препятствовать нормальной жизнедеятельности с угрозами подтоплений». Это означает возникновение проблем с логистикой из-за затруднения работы транспорта.

«Хоть туда в полной мере не дошел тайфун „Ханун“, основная энергия которого иссякла на Корейском полуострове, но свое влияние он оказал. Очень много осадков на юге Дальнего Востока выпадало и в июне, и в июле. Почва перенасыщена влагой, вся вода скатывается в русла рек, и они переполняются. Наиболее сильно пострадал Уссурийский район Приморского края. На некоторых реках региона из-за дождевых паводков уровень воды поднимался до 199 сантиметров выше опасной отметки», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

При этом, по словам Вильфанда, температурный фон в регионах южной части Дальнего Востока будет находиться в пределах нормы — 23–27 градусов в дневные часы.

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