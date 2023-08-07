Врач объяснила, можно ли заболеть от сквозняка в жару Врач Куприна: пребывание на сквозняке в жару не может навредить здоровому человеку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пребывание на сквозняке в жару не может навредить здоровому человеку, рассказала аif.ru врач-терапевт Светлана Куприна. По ее словам, испортить самочувствие может только экстремальная смена температуры в 10 градусов, когда человек после жары попадает в помещение со сквозняком и с температурой значительно ниже уличной. При этом чаще всего рискуют заболеть люди с хроническими респираторными заболеваниями.

У здорового человека пребывание на сквозняке в жару не должно вызывать никаких негативных последствий. Проблемой может послужить резкая смена температур, если человек после жары попадает в помещение с температурой значительно ниже уличной, в котором еще и есть сквозняк. Тогда повышенное потоотделение будет способствовать быстрому охлаждению на ветру или сквозняке, — отметила врач.

Как пояснила врач, летом люди обычно болеют реже. Большинство вирусов, вызывающих ОРВИ, распространяются в основном осенью и зимой. В теплую погоду преимущественно циркулируют энтеровирусы и вирус парагриппа. Как правило, летом вирусная инфекция возникает из-за контакта с больным человеком, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова рассказала NEWS.ru, что в группе риска из-за аномальной жары находятся граждане любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, а также дети и пожилые. Медик подчеркнула, что пришедший в ряд регионов летний зной, включая Москву, опасен для курильщиков и злоупотребляющих алкоголем.