Терапевт назвала категории россиян, для которых жара особенно опасна Терапевт Пивоварова: в жару лучше не выходить из дома гипертоникам и людям с ожирением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В группе риска из-за аномальной жары находятся граждане любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, а также дети и пожилые, рассказала NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова. Медик подчеркнула, что пришедший в ряд регионов летний зной, включая Москву, опасен для курильщиков и злоупотребляющих алкоголем.

Аномальная жара особенно опасна для детей, пожилых, людей с обострившимися инфекциями, особенно по линии щитовидки. В группе риска гипертоники, граждане с ожирением, когда организм не может нормально себя охладить. Кроме того, зной опасен для курильщиков и злоупотребляющих алкоголем. Им в эти дни из дома лучше не выходить, — отметила эксперт.

По ее словам, если придется выйти на улицу, то лучше надеть головной убор и не находиться долго на солнце: взрослым не дольше двух часов, детям — не более часа под прямыми лучами.

Кроме того, кардиолог Владимир Хорошев отметил, что у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы могут возникать проблемы со здоровьем во время аномальной жары. Врач посоветовал в жаркую погоду отказаться от кофе, алкогольных напитков и сладкой газировки.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России ждет похолодание до +18 градусов после аномальной жары.