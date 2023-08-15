Кинолог назвал смертельную опасность для собак в жару Кинолог Уражевский призвал не оставлять собак в закрытой машине в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жаркую погоду ни в коим случае нельзя оставлять собаку одну в закрытой машине, даже на десять минут, так как это приведет к тепловому удару, заявил NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По его словам, автомобиль нужно обязательно оставить с кондиционером или открытыми окнами и желательно, чтобы кто-то был внутри.

Очень важно не оставлять собак одних в машине. Это может привести к тепловому шоку, тепловому удару, и животное погибает. Когда вы едете на машине и выходите купить воды, ни в коим случае нельзя его оставлять с закрытыми окнами. Через десять минут собака погибнет, — сказал Уражевский.

Также собаку нельзя оставлять одну в автомобиле, потому что она может захлопнуть дверь и придется разбивать стекла, чтобы открыть ее. Если некого оставить с собакой, лучше взять ее с собой по своим делам, посоветовал кинолог.

Ранее Уражевский рассказал, что в жаркую погоду нужно обязательно смачивать лапы собак и простыню, в квартире должно быть открыто окно, работать кондиционер или вентилятор. Как отметил кинолог, если в квартиру попадают прямые солнечные лучи, окна лучше занавесить шторами.