Жара и дефицит осадков: какая погода будет в России в августе 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральную Россию после аномально жарких температур на некоторое время придут дожди и похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. Какую погоду ждать россиянам в августе 2023 года?

В каких регионах России в августе будет жарко

Теплая погода чуть выше многолетних показателей ожидается почти во всем Центральном федеральном округе кроме западной части (Брянская, Смоленская, Тверская области), заявил Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом».

«Класс выше нормы будет в Московской, Ярославской, Рязанской и центрально-черноземных областях», — пояснил специалист.

Температура выше стандартной нормы будет в Поволжье, на Урале, на востоке Южного федерального округа, а также в Приморском крае и на Сахалине.

В каких регионах России в августе будет мало осадков

По словам Вильфанда, количество осадков ниже нормы ожидается на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, юго-востоке европейской территории России, в южной половине Приволжского федерального округа, на юге Урала, в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

Какая погода в августе будет на российских курортах

Аномальная жара прогнозируется в ближайшее время на юге России и Северном Кавказе, заявила ТАСС ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В ближайшие дни усилится антициклон, будет нарастать жара. Осадки прекратятся практически повсеместно, возможны небольшие локальные в республиках Северного Кавказа. Дневной зной будет только крепнуть, в его эпицентре на юге страны окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Такая ситуация сохранится как минимум до середины следующей недели», — сообщила Котилевская.

Также специалист объяснила, что в Ростове-на-Дону может быть побит температурный рекорд для 5 августа, который был зафиксирован еще в 1936 году.

Усиление температурных показателей на Русской равнине эксперты связывают с продвижением в регион гребня антициклона из Арктики. Зной дополнительно усилит и поток средиземноморского тепла на периферии атлантического циклона, который сейчас захватил многие страны Восточной Европы.

Советы врачей на период аномальной жары

Аномальная жара опасна для детей, пожилых людей, гипертоников и людей с ожирением, заявила терапевт Оксана Пивоварова в беседе с NEWS.ru.

«Кроме того, зной опасен для курильщиков и злоупотребляющих алкоголем. Им в эти дни из дома лучше не выходить», — пояснила эксперт.

Также она посоветовала обязательно надевать головной убор, если вы собираетесь выйти на улицу в жаркую погоду. Не стоит много времени проводить на солнце: взрослым — не дольше двух часов, а детям — не более часа под прямыми лучами.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует не перегружать организм и не заниматься спортом при высоких температурах на улице.

«Когда мышцы сокращаются, они вырабатывают тепло. Нам лишнее тепло девать некуда, поэтому можно перегреться и получить солнечный или тепловой удар. Прогулка тоже может считаться физической активностью. Если она проходит в парке, в тени, то ничего страшного», — заявил он в комментарии РБК Life.

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