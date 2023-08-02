В Турции рассказали, чего Эрдоган хочет добиться на встрече с Путиным Профессор Озал: зерновая сделка станет ключевым вопросом на переговорах Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наверняка попытается использовать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщил турецкий профессор Соли Озал. По его словам, которые приводит RTVI, этот вопрос станет один из ключевых на переговорах двух лидеров, и Эрдогану предстоит приложить немало усилий, чтобы убедить Путина.

Я думаю, что турецкое правительство или, по крайней мере, президент Эрдоган все еще надеются, что ему удастся заключить еще одно соглашение с президентом Путиным. И это, конечно же, связано с приглашением президенту Путину приехать, — сказал профессор.

По его словам, сейчас у Анкары не осталось карт в рукаве, которые можно было бы разыграть в сложившейся обстановке. Это значит, что требования России, которые ранее игнорировались, придется выполнять. До тех пор зерновой кризис будет усугубляться, цены на сельскохозяйственную продукцию возрастут, а украинская экономика серьезно ослабнет.

Профессор также уверен, что Эрдогану придется объясниться перед Путиным за решение освободить командиров «Азова» (полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которое фактически стало нарушением договоренностей с Москвой.

Ранее канцелярия президента Турции сообщала, что главы двух государств договорились о проведении встречи. С этой целью российский лидер посетит Анкару, однако дата визита не уточнялась.