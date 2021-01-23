В Турции ради туристов снесут 240 домов

Власти Турции намерены снести не менее 240 построек в Мардине, чтобы туристы смогли наблюдать аутентичную картину исторического центра города.
В Мардине здания сельджукского периода, эпохи Артукидов и Османской империи соседствуют с древними церквями различных христианских конфессий, мечетями, старинными домами и особняками. Об этом
На работы по сносу зданий Министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило 10 млн турецких лир. Уничтожение построек начнётся уже в ближайшие недели. Ожидается, что реализация плана властей сделает город более привлекательным для гостей страны.
Самому молодому из наших исторических зданий 400 лет. Но бетонные постройки и сооружения действительно «разбивают» панораму и создают уродливый образ города, — заявил президент городской Ассоциации туризма и отельеров Озгюр Гюнгер.
Ранее NEWS.ru писал о том, что туроператоры оптимизируют полётные программы в Турцию в межсезонье, однако отдохнуть в Анталье в феврале можно, приобретя путёвку с перелётом на регулярных рейсах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).