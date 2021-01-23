В Турции ради туристов снесут 240 домов

https://static.news.ru/photo/f1586e3c-5d7f-11eb-a26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Турции намерены снести не менее 240 построек в Мардине, чтобы туристы смогли наблюдать аутентичную картину исторического центра города.

В Мардине здания сельджукского периода, эпохи Артукидов и Османской империи соседствуют с древними церквями различных христианских конфессий, мечетями, старинными домами и особняками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на АТОР. Современные постройки, появившиеся в городе в XX веке, по мнению местных властей, не соответствуют облику восточного средневекового городка и уродуют его.

На работы по сносу зданий Министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило 10 млн турецких лир. Уничтожение построек начнётся уже в ближайшие недели. Ожидается, что реализация плана властей сделает город более привлекательным для гостей страны.

Самому молодому из наших исторических зданий 400 лет. Но бетонные постройки и сооружения действительно «разбивают» панораму и создают уродливый образ города, — заявил президент городской Ассоциации туризма и отельеров Озгюр Гюнгер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туроператоры оптимизируют полётные программы в Турцию в межсезонье, однако отдохнуть в Анталье в феврале можно, приобретя путёвку с перелётом на регулярных рейсах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).