Число рейсов в Турцию из России сократится

https://static.news.ru/photo/b4d1771a-5afa-11eb-ab63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туроператоры оптимизируют полётные программы в Турцию в межсезонье, однако отдохнуть в Анталье в феврале можно, приобретя путёвку с перелётом на регулярных рейсах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По её данным, под сокращение в первую очередь попали рейсы из регионов. Одной из компаний были приостановлены все рейсы оттуда в Анталью до апреля 2021 года. Другая организация с 27 января снимает чартеры на турецкое Средиземноморье из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Ростова-на-Дону. Планируется, что они будут возобновлены с 19 марта.

Также оптимизация полётных программ коснулась и перелётов из Москвы. Некоторые туроператоры снизили число рейсов, а кто-то даже полностью свернул программы на февраль и середину марта. Правда, один вылет запланирован на 6 марта. Возобновление чартерных программ на Анатолийское побережье начнётся 20 марта.

При этом сокращение не помешает отправиться в Анталью из Москвы на регулярном рейсе. В межсезонье в этот регион отправляют рейсы несколько авиакомпаний. Для въезда на территорию Турции необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Документ должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прилёта в страну.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Финляндия не будет принимать российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения. Об этом заявили в МВД.