В Турции опровергли новости об изменениях правил въезда из РФ

https://static.news.ru/photo/6ffb1590-9a44-11eb-bf04-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Управление гражданской авиации Турции не вводило новых требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, подобные сообщения не соответствуют действительности. Так в республике отреагировали на новости в российских СМИ, согласно которым авиапассажиров якобы обязали представлять результат теста только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.

В российских СМИ и соцсетях появилась информация, что у граждан России при въезде в нашу страну будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из РФ в нашу страну нет, предыдущая практика продолжается, — цитирует пресс-службу Управления авиации РИА Новости.

Также были опровергнуты сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и РФ. Решений на данный счёт не принималось.

В ведомстве напомнили, что отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется до 15 апреля. Его следует сделать не более чем за 72 часа до поездки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне вряд ли начнут массово отказываться от путёвок в Турцию, если Россия приостановит авиасообщение с этой страной. Такое мнение высказал представитель одного из онлайн-сервисов по поиску и бронированию туров. По его словам, когда власти объявляют о приостановке сообщения, людям нужно какое-то время, чтобы принять эту ситуацию. Тем более что граница пока официально не закрыта.